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وزير الإعلام السوداني يعلن وقوع تمرد بصفوف جهاز المخابرات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:08 م
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وزير الاعلام السوداني
وزير الاعلام السوداني
وكالات
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قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن بعض مناطق الخرطوم شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة"، مشدداً على ضرورة ترك الوضع للقوات النظامية لتأمين الموقف.

وطالب "صالح"، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالابتعاد عن مواقع الأحداث التي وقعت في بعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن قوات الجيش ستتصدى لأي انفلات أمني يهدد استقرار البلاد. 

وأضاف الحسن، أن القوات المسلحة السودانية ترفض التصرف غير المسؤول من أفراد هيئة العمليات بجهاز الأمن.

وأوضح أن قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة رفضت، اليوم الثلاثاء، استلام استحقاقاتها المالية بحجة أن العائد غير كافٍ بالنسبة لهم.

وتابع: "هذا الأمر دفعهم إلى إطلاق أعيرة نارية" دون الإشارة لوقوع قتلى أو جرحى.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة لإنفاذ قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، بهدف تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وترأس لجنة تفكيك نظام الرئيس البشير، عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا، على أن يكون عضو المجلس محمد الفكي سليمان نائباً له.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام السوداني صفوف جهاز المخابرات تمرد الخرطوم

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