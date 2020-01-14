وزير الإعلام السوداني يعلن وقوع تمرد بصفوف جهاز المخابرات





قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن بعض مناطق الخرطوم شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة"، مشدداً على ضرورة ترك الوضع للقوات النظامية لتأمين الموقف.





وطالب "صالح"، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالابتعاد عن مواقع الأحداث التي وقعت في بعض مناطق العاصمة الخرطوم.



