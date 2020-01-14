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10 مباريات نارية تنتظر الزمالك في يناير وفبراير.. أبرزها قمة الدوري والسوبر (إنفوجراف)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:00 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد مرعي
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من المباريات القوية والمثيرة في شهر يناير الحالي وفبراير المقبل، لعل أبرزها مواجهة الغريم التقليدي الأهلي مرتين في كأس السوبر المصري بالإمارات، وقمة الدوري، بالإضافة إلى مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، والترجي في كأس السوبر الإفريقي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مباريات الزمالك في شهر يناير وفبراير :-



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