Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. سماع إطلاق نار في منطقة الخرطوم بحري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، بسماع إطلاق نار في منطقة الخرطوم بحري.

وأغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن مساعٍ للجهات المسؤولة لإقناع الوحدات المتمردة لتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية.

وقالت الحكومة إن بعض مناطق بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة الخرطوم لقوات بحري اطلاق نار آفا

أخبار تهمك

ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

منذ 33 دقيقة

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ 41 دقيقة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس قد يضحي بجوهرته من أجل بوجبا

منذ 36 دقيقة

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعة و 10 دقيقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

جنوب السودان يرعى محادثات السلام في السودان

"سكاي نيوز": الجيش السوداني يسيطر على عدد من مقار جهاز الأمن في ولايات عدة

عاجل.. إطلاق نار قرب جامعة الخرطوم وسط العاصمة السودانية

قرار عاجل من المجلس العسكري السوداني بشأن الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

السودان.. إزالة المتاريس تستنفر معتصمي القيادة العامة

سماع دوي إطلاق نار قرب مقر المخابرات في السودان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:24 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

05:04 م

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status