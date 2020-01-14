عاجل.. سماع إطلاق نار في منطقة الخرطوم بحري

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، بسماع إطلاق نار في منطقة الخرطوم بحري.

وأغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن مساعٍ للجهات المسؤولة لإقناع الوحدات المتمردة لتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية.

وقالت الحكومة إن بعض مناطق بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.