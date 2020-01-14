عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا





فيما تم استبعاد كلا من :- محمد محمود وحمدي فتحي وسعد الدين سمير وشريف إكرامي ورمضان صبحي ووليد سليمان بسبب الإصابة، وأليو ديانج للإيقاف، وصالح جمعة وحسين السيد وأيمن أشرف وحسام عاشور لوجة نظر فنية.





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قامة فريقه لمواجهة طنطا غدا.ويستضيف الأهلي نظيره طنطا في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.