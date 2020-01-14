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قطة تتسبب في انقطاع التيار الكهربي واشتعال المحول بنجع حمادي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، من السيطرة على حريق، نشبت بسبب دخول قطة، اليوم الثلاثاء، في محول كهربائي، بقرية الدرب بنجع حمادي شمال المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد خروج أدخنة من محول كهرباء بمنطقة الدرب بجوار مصنع السكر، وبانتقال فنيين الكهرباء تبين دخول قطة داخل غرفة المحول تسبب في وجود ماس كهربائي ونشوب أدخنة من المحول.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نجع حمادي مصر قطة التيار الكهربي اخبار

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