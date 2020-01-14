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حبس سائق قتل عامل كارته في العياط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق يدعى "رشدي"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله عامل كارته بداخل موقف العياط وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن سائق يدعى "رشدي" بداخل موقف العياط، نشب خلاف بينه وبين عامل كارته، إثر خلافات على أولوية تحميل الركاب من الموقف وكان السائق ليس عليه الدور، مما منعه العامل من أخذ دور الآخرين، فنشب خلافًا دفع السائق بخروج فرد خرطوش وأطلق النيران عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلبت النيابة، في وقت سابق، تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتصريح بالدفن، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي.

كان الرائد مؤمن فرج معاون مباحث قسم شرطة العياط، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد المواقف بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص يعمل في الموقف "لتحصيل الكارتة" ترتب على ذلك استخدام السائق إلى فرد خرطوش مما أدى إلى مقتل المجني عليه في الحال، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

عامل سائق النيابة العامة العياط

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