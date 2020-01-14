Advertisements
Advertisements
Advertisements

عرض صور لحيوانات ضالة بمستشفى بولاق أثناء استجواب وزيرة الصحة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:56 م
Advertisements
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
ماهيتاب عبد الفتاح
Advertisements
أكد النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مازال قائمًا تحت قبة المجلس حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر، أن النائب محمد الحسيني قام بعرض صور تحتوي على حيوانات ضالة داخل مستشفى بولاق العام من القطط والكلاب والفئران، مشيرا إلى أن ذلك أشعل غضب أعضاء البرلمان، مصرين على سحب الثقة من الوزيرة.

وتابع النائب، أن الوزيرة تتحدث عن انجازاتها منذ توليها الوزارة بنجاح جميع المبادرات التي تم تطبيقها في الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كلاب ضالة حيوانات ضالة استجواب وزيرة الصحة

أخبار تهمك

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و نصف

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ ثلث ساعة

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعة و 21 دقيقة

يوفنتوس قد يضحي بجوهرته من أجل بوجبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعة و 19 دقيقة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ ساعة

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة

استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: خطوة صورية ولن يتم سحب الثقة

«استجواب وزيرة الصحة».. برلماني: سحب الثقة في حالة وجود فساد

استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: أداء «هالة زايد» تحت المقبول

استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تحرق الكفاءات والخبرات

استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: هالة زايد سبب هروب الأطباء للخارج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:24 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status