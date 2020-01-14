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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020 .
قال تامر غزالة المدير المالي لبنك عودة اللبناني، أنه لم يكن لنا أن نفكر في بيع وحدتنا بمصر إذا كان الوضع في لبنان مختلفا، وإنه منذ بدء أزمة لبنان تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان.
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة.
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء السكنية(الثانى ، الرابع ، الخامس).
من مجلس النواب أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إصدار فواتير شهر يوليو المقبل دون إضافة رسوم النظافة التى كان من المعتاد تحصيلها من المستهلكين على فواتير الكهرباء شهريًا، ويتزامن تطبيق هذا القرار مع الزيادة الجديدة في ساعار الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل .
استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة "جسور" والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق افريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.
اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين.
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثانية.
عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونوابه، ورؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة.
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