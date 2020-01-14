نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020 .

قال تامر غزالة المدير المالي لبنك عودة اللبناني، أنه لم يكن لنا أن نفكر في بيع وحدتنا بمصر إذا كان الوضع في لبنان مختلفا، وإنه منذ بدء أزمة لبنان تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان.