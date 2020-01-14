Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:00 م
Advertisements
نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 14-1-2020 .


قال تامر غزالة  المدير المالي لبنك عودة اللبناني، أنه لم يكن لنا أن نفكر في بيع وحدتنا بمصر إذا كان الوضع في لبنان مختلفا، وإنه منذ بدء أزمة لبنان تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان.


ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة.


أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء السكنية(الثانى ، الرابع ، الخامس).


من مجلس النواب أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إصدار فواتير شهر يوليو المقبل دون إضافة رسوم النظافة التى كان من المعتاد تحصيلها من المستهلكين على فواتير الكهرباء شهريًا، ويتزامن تطبيق هذا القرار مع الزيادة الجديدة في ساعار الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل .


استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة "جسور" والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق افريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.


اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين.


أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثانية.


عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونوابه، ورؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان نشرة أخبار الفجر الاقتصادية بنك لبناني التنمية الصناعية

أخبار تهمك

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعة و 12 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

منذ 37 دقيقة

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعة و 14 دقيقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس قد يضحي بجوهرته من أجل بوجبا

منذ 40 دقيقة

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ 14 دقيقة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس مياه سوهاج: 30 مليون جنيه لزيادة كمية المياه بالمناطق الصناعية

الحكومة تبدأ فض التشابكات المالية بين شركات المياه والكهرباء

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 10-10-2019

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 24-10-2019.. مصر ضمن أكثر 25 دولة في الإصلاحات

تفاصيل تحرير فاتورة الكهرباء من رسوم النظافة.. والوزير: لاعلاقة لنا بها

بنك لبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:24 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

05:04 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status