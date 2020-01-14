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موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي
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 يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق وولفرهامبتون، في مباراة ممتعة ومثيرة وهامة للغاية بين الفريقين، في المباراة المقرر لها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 15 يناير الجاري، على ملعب “أولد ترافولد” معقل الشاطين الحمر، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان المباراة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، قد انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة الأولي التي اقيمت بين الفريقين في ملعب وولفرهامبتون، ويسعي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز وإستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.


 
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
 تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، عبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
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