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صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس اللحظات الاخيرة للمدرب إرنستو فالفيردي قبل ساعات من إقالته من تدريب فريق برشلونة.


ووفقاً لصحيفة Cuatro الإسبانية فإن فالفيردي اعتذر للاعبي برشلونة في غرفة تبديل الملابس على الاوقات السيئة التي حدثت .


واضافت الصحيفة، أن نجوم برشلونة أخبره بـشعورهم حول ما حصل وبانه لا يستحق مثل هذه النهاية.


وكان برشلونة قد توصل لاتفاق يوم أمس بإقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي بسبب سلسلة الاداء والنتائج السيئة كان اخرها الاقصاء من السوبر الإسباني مع تعيين كيكي سيتين مدرباً للفريق لمدة عامين ونصف حتي 2022.

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