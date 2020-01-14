Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد أمهات مصر ينعي نجل مايا مرسي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:46 م
Advertisements
نجل مايا مرسي
نجل مايا مرسي
Advertisements
نعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر وعضو المجلس القومي للمرأة، وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ودعت عبير المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويلهم أهلة الصبر والسلوان، قائلة: " البقاء والدوام لله، وإن لله وإن إلية لراجعون".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة نجل مايا مرسي نجل مايا مرسي المجلس القومي للمرأة اتحاد أمهات مصر

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة

منذ 37 دقيقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعة و 12 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس قد يضحي بجوهرته من أجل بوجبا

منذ 40 دقيقة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ 14 دقيقة

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"القومي لأسر الشهداء" ينعى العقيد ساطع النعماني

الزمالك ينعي شقيقة هاني زادة

الأزهر ينعى الدكتور محمد الأمين الخضري ويشيد بما قدمه في خدمة اللغة العربية

عاجل.. الأهلي يعلن عن خبر صادم لجمهوره

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:24 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

05:04 م

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status