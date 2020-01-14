اتحاد أمهات مصر ينعي نجل مايا مرسي

نعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر وعضو المجلس القومي للمرأة، وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.



ودعت عبير المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة ويلهم أهلة الصبر والسلوان، قائلة: " البقاء والدوام لله، وإن لله وإن إلية لراجعون".



