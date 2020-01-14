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وزير الإعلام السوداني: ماحدث حركة تمرد محدودة على المرتبات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:34 م
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وزير الاعلام السوداني
وزير الاعلام السوداني
الفجر
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قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن القوات المسلحة تعاملت مع حادث إطلاق النار قرب هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم، ولا يوجد إصابات.

ودعا "صالح"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين للابتعاد عن المواقع التي تشهد مناوشات.

وأشار إلى أن قوات هيئة العمليات نفذت تمرداً.

ونوه بأن ما حصل حركة تمرد محدودة على الرواتب.

وأغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام السوداني لقوات حركة تمرد المرتبات

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