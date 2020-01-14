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الأهلي ضد طنطا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:40 م
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الاهلي_و_طنطا
الاهلي_و_طنطا
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الأهلي ضد طنطا في الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

حيث يأمل الأهلي تحقيق الفوز رقم 11 في مسيرته في الدوري الممتاز، في المقابل يسعي فريق طنطا إلي تحقيق الفوز الثاني له للإبتعاد من قاع الدوري


يلعب النادي الأهلي المباراة وفي رصيد 30 نقطة من لعب عشر مباريات فقط، حيث لم يهزم أو يتعادل في أي مباراة، من الناحية الأخري يخوض طنطا اللقاء برصيد 10 نقاط فقط من لعب 12 مباراة.

يحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري كالعادة، في حين يحتل فريق طنطا المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث تكون مباراة قوية بين الفريقين من أجل البحث عن الذات.

الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري الممتاز
مباراة كبيرة يترقبها جماهير الفريقين بكل إشتياق، حيث يأمل كلاهما إقتناص الثلاث نقاط من أجل تقوية ترتيبهما في جدول الترتيب.

ستكون مباراة صعبة نسبياً لفريق طنطا أمام الأهلي، حيث لم يهزم الأهلي في الدوري المصري، لكن أكد مدرب فريق طنطا الكابتن ” أيمن المزين ” أن اللاعبين في إستعداد تام لمواجهة الأهلي وسوف يبذلون قصاري جهدهم في الملعب.

بطاقة مباراة الأهلي وطنطا في الأسبوع الثالث عشر في الدوري
المناسبة : الدوري المصري الممتاز
الملعب : أستاد السلام
يوم المباراة : الأربعاء 15/1/2020
التوقيت : الساعة 7.30 بتوقيت مصر

الجولة : الأسبوع الثالث عشر
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري
قناة أون سبورت ON SPORT الرياضية.
قناة تايم سبورت TIME SPORT الرياضية.
قناة نايل سبورت NILE SPORT الرياضية.
تردد قناة أون سبورت ON sport الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا
القمر : نايل سات.
التردد : 10853
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا في الجولة 13 الدوري المصري
حراسة المرمي : محمد الشناوي
الدفاع : علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعه – محمد هاني
الوسط : أليو ديينغ – عمرو السولية – أفشه
الهجوم : حسين الشحات – مروان محسن – كهربا
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