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طلب إحاطة لـ "النواب" بسبب محرقتين للنفايات تهدد أهالي المنوفية (مستند)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الباهي
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يعاني أهالي قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية من محرقة النفايات الخطرة بالقرية والتي تشرف عليها وزارة الصحة، وعبروا مرارًا عن شكواهم من تداعيات المحرقة التي آلمت أنوفهم وسببت لهم أضرارًا صحية لم تتوقف، وأطفالهم لم يهنأوا بالراحة جراء تواجد المحرقة بالقرية.

لم يختلف الحال كثيرًا عن محرقة مدينة تلا وتحديدًا بمستشفى تلا المركزي في تلك المدينة الهادئة، فمنذ سنوات وقدم المواطنين شكاوى عدة للمسؤولين بالمحافظة، لكنهم لم يتحرك بعضهم ساكنًا، فيما استسلم الباقون لتجاهل وزارة الصحة للشكوى رغم تزكية المحافظة.

ودعا الأمر تدخل نائب الدائرة الدكتور عبدالحميد الشيخ لتقديم طلب إحاطة لوزارة الصحة حول الأزمة العالقة في مركزي "الشهداء وتلا"، وأكد النائب لبوابة "الفجر" أن الآثار السلبية الناجمة عن المحرقتين شديدة الخطورة والتلوث بالغ.

وأشار "الشيخ" إلى أن محرقة مستشفى تلا تقع داخل الكتلة السكانية مما يفاقم الأمر ويهدد صحة الأهالي.
طلب إحاطة لـ "النواب" بسبب محرقتين للنفايات تهدد أهالي المنوفية (مستند)
طلب إحاطة لـ "النواب" بسبب محرقتين للنفايات تهدد أهالي المنوفية (مستند)
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نواب نفايات خطرة مصر محرقة نفايات برلمان المنوفية اخبار

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