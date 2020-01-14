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المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقدم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، بطلب جديد لجهاز الكرة بنادى الأهلى، حيث طالبهم بتجديد المفاوضات مع النيجيرى بليسينج إليكى، وخوض أخر محاولة من المفاوضات مع إدارة لوزيرين.


وجاء طلب فايلر بعد رفض إدارة سيسكا صوفيا البلغارى بيع المهاجم الجامبى على سوى للأهلى، بعد مفاوضات قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالساعات الماضية.

وطلب فايلر محاولة ضم إليكى من جديد خصوصا أنه لديه ثقة كبيرة فى إمكانيات اللاعب، كما لا يمانع المهاجم النيجيرى خوض تجربة فى الدورى المصرى.

وكانت مفاوضات الأهلى مع لوزيرين السويسرى قد تعثرت فى الساعات الماضية، لعدم وصول الطرفين لاتفاق بشأن الأمور المادية.
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