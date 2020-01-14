"المحجوب": الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن

الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية.





وأكد "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عدم القبول بوجود الميليشيات وأن تستفيد من وقف إطلاق النار.





وأشار إلى أن الجيش الليبي لن يقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا.





وأعلن الجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل السبت وذلك لإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي – ليبي.



