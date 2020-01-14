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"المحجوب": الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:20 م
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خالد المحجوب
خالد المحجوب
الفجر
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية.

وأكد "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عدم القبول بوجود الميليشيات وأن تستفيد من وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الجيش الليبي لن يقبل بشرعنة الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأعلن الجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل السبت وذلك لإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي – ليبي.

وتنخرط تركيا في دعم المليشيات في طرابلس منذ 2011 بالمال والسلاح، كما شرعت في تجنيد وإرسال مرتزقة سوريين للقتال في صفوف مليشيات السراج، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إرسال دعم عسكري لحكومة فايز السراج، لكنهم لن يشاركوا في المعارك، وأنقرة ستتولى مهمة التنسيق، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وصادق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على مذكرة تسمح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، بينما صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لمواجهة التدخل التركي، وقطع العلاقات مع تركيا، وذلك على خلفية تدخلها في الشؤون الليبية.

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لقوات خالد المحجوب تال المليشيات الدولة الليبية الحل العسكري آفا

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