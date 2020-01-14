التفاصيل الكاملة لانفجار اسطوانات الغاز بالمنوفية (صور)

استيقظ أهالي قرية كفر الباجور في محافظة المنوفية على وقع دوي انفجار هز أرجاء القرية الهادئة، جراء ماس كهربائي اشتعلت منه اسطوانات الغاز الموجودة بالمكان، مما خلّف مصابين اثنين.



القصة بدأت من مكان يستخدمه أحد المواطنين في جمع اسطوانات الغاز الفارغة من "تروسيكلات" السوق السوداء، ومن ثم ملئها فور قدوم سيارة الأنابيب، احتوى المكان على 69 أنبوبة، وتصادف وقوع ماس كهربائي كاد أن يسبب كارثة في القرية.



الحماية المدنية كشفت لـ "الفجر" عن انفجار 5 أسطوانات فيما نجحوا في إخراج 16 اسطوانة، وتعرضت 48 اسطوانة للحرارة الشديدة وخوفًا من انفجارهم عمدوا إلى تبريدها وبالفعل أخمدوا الحريق قبل ازدياده خاصة أن موقع الحادث مُتاخم للكتلة السكنية.



من بداية الأزمة لم ينتظر الأهالي قدوم سيارات الحماية المدنية التي تبعد عن قرية كفر الباجور بضعة كيلومترات، وخرجوا في الثانية صباح الثلاثاء بالأوعية، وجمعوا أنفسهم عبر مكبرات الصوت بالمساجد وأخمدوا جزء كبير من الحريق.



وأكد مصدر طبي أن الحادث تسبب في إصابة شخصين إصابات ليست بالخطيرة وتلقوا العلاج اللازم فور وقوع الحادث، ومن جانبها توالي شرطة مباحث الباجور مع قسم مباحث التموين تحقيقاتهم حول المكان غير المرخص لجمع الأنابيب ودور القائم عليه في تغذية السوق السوداء.