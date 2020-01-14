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الأمطار تؤجل مباراة واتفورد وترانمير روفرز في كأس الرابطة
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:15 م
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وكالات
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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل مباراة ترانمير روفرز مع واتفورد التي كان مقررا إقامتها اليوم الثلاثاء.
وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بتأجل المباراة لموعد آخر بسبب هطول الأمطار بغزارة وعدم تيسر خوض اللقاء على الملعب وأرضيته التي تأثرت بشدة بسبب الأحوال الجوية.
وتعرض ملعب برينتون بارك لهطول أمطار غزيرة بسبب هبوب العاصفة بريندان في بريطانيا، والتي ستؤثر بشكل ملحوظ على حركة الكرة واللاعبين.
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