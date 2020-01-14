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لهذه الأسباب.. عايدة رياض تكشف عن أسباب تجسيدها لدور أم الشهيد في مسلسل "الاختيار"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:18 م
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عايدة رياض
عايدة رياض
هبة أحمد
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أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الكبيرة بمسلسل "الاختيار" الذي سيناقش قصة الشهيد أحمد المنسي.

وتحدثت عايدة في تصريح خاص للفجر الفني عن الأسباب التي جعتلها تتمني العمل في ذلك المسلسل، حيث أوضحت أنها كانت تود أن تُجسد دور أم الشهيد،وليس فقط ذلك الدور بل تتمنى أن تكون جزءًا ولو صغير في أحداث المسلسل؛ لأن اتجاه صناع المسلسل لتلك الفكرة يعد شئ جميل، لأن هؤلاء الشهداء يعدوا قدوة لنا جميعًا، وأنها تتمنى أن يكون هناك كل عام مسلسلات تناقش قصص الشهداء، ولايجب أن تقتصر على المنسي فقط.


كما صرحت أنها تعاقدت على مسلسل "ولاد إمبابة"، وستجسد خلال المسلسل دور أم لكل الأولاد المشاركين فيه.


يُشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة شمس،محمود فارس، أحمد شيبة، مراد فكري،إسماعيل فرغلي،عبد الله مشرف، محمد فاروق، ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا، يسرا المسعودى، بوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى وإخراج حاتم صلاح الدين.
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