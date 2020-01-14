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أنغام بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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خضعت الفنانة أنغام إلى جلسة تصوير جديدة وشاركت الصور الخاصة بها مع جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 حيث ظهرت أنغام بإطلالة ساحرة باللونين الذهبي والأسود، واعتمدت ألوان مكياج هادئة تلائمت مع بساطة إطلالتها بأنامل خبيرة التجميل دينا، وأما عن تسريحة الشعر فاهتم بتفاصيلها شادي لحود، وجاءت جلسة التصوير بعدسة المصور الفوتوغرافي بيلو حسين.

ومن جانب آخر، تستعد أنغام  لإحياء حفل بالسعودية وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، وسيشاركها في الحفل الفنان خالد عبدالرحمن.


جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنانة أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدا"، والذي ضم  14 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم زوجها الموزع أحمد إبراهيم.
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أنغام

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