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تامر حسني يحيى حفل غنائي بالإسكندرية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:37 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في الإسكندرية وذلك بشهر إبريل القادم.

ومن المقرر أن يعلن حسني، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل خلال الأسابيع القادمة.

في سياق آخر يُعرض حاليًا للفنان تامر حسني، بدور العرض السينمائية أجدد أفلامه فيلم"الفلوس" حيث حقق خلال 20 يومًا إيرادات عالية وصلت إلى 28 مليون جنيه داخل دور العرض السينمائية بمصر.


فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، تامر حسني، زينة عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت"، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا.
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تامر حسني

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