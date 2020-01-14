القابضة للتأمين: نعاني من ضعف العائد من الوحدات المستأجرة لهذا السبب

قال باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الشركة تعاني من الضعف العائد من الوحدات التى تؤجرها لخضوع 88% منها لقانون الإيجار القديم.





ويبلغ إجمالي عدد وحدات التي تتبع نظام الإيجار القديم وفقا للقوائم المالية للشركة ن العام المالي الماضي نحو 7916وحدة، بينما هناك 1126 وحدة خاضعة لقانون الإيجار الجديد.





وتابع "الحيني" خلال لقاء بالصحفين، أنه بالرغم من ارتفاع عدد وحدات قانون الإيجار القديم إلا انها تحقق قيمة ايجارية أقل بكثير من الوحدات المستأجرة وفقًا لقانون الإيجار الجديد.





وحققت وحدات الإيجار القديم قيمة إيجارية بنحو 30 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، بينما بلغ إجمالي القيمة الإيجارية لوحدات الايجار الجديد 72 مليون جنيه.





واوضح، أن الشركة متفائله بقانون البرلمان الجديد الذي يتم مناقشته حاليا، لرفع قيمة الوحدات التجارية بنظام القانون القديم لفترة 5 سنوات ومن ثم الغاء التعاقد نهائيا وإبرام تعاقد بشروط جديدة.