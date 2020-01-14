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محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:35 م
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محمد الكعبي
محمد الكعبي
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يتواجد الفنان والمصور الشهير محمد الكعبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في القاهرة لافتتاح معرضه الفني عن الحياة في شرق أسيا بحضور عدد من الوزراء والسياسيين ووفود من جاليات شرق أسيا بالقاهرة.

 

ومن المقرر أن يفتتح محمد الكعبي، معرضه الفني 22 يناير الجاري، بجاليري الزمالك للفنون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويأتي افتتاح "الكعبي" لمعرضه بعد أيام قليلة من فوزه بالمركز الثالث في معرض "باريس للصور 2019"، والذي أعلن عن جوائزه يوم 22 ديسمبر 2019 من العام الماضي بمشاركة 224 فنانا عالميا من 46 دولة لأشهر مصوري الفوتغرافيا حول العالم بالعاصمة الفرنسية باريس، وحصل محمد الكعبي على جائزة مالية قدرها 5000 آلاف دولا لإسهاماته في توثيق الحياة المعيشية في شرق أسيا.

 

ويعد معرض باريس للصور أحد أكبر المعارض الفنية في عالم التصوير الفوتوغرافي، والذي انطلق لأول مرة في 17 نوفمبر من عام 1997.

محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
محمد الكعبي في القاهرة لافتتاح معرضا فنيا عن الحياة في شرق أسيا (صور)
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