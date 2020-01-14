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القضاء الإيراني: سفير المملكة المتحدة "غير مرغوب فيه"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:30 م
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ترجمة - منة الشريف
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قال القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، إن سفير بريطانيا في طهران كان "عنصرًا غير مرغوب فيه"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، بعد أن اتهمه المسؤولون الإيرانيون بحضور احتجاج غير قانوني رغم نفيه، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

كما ستكون وزارة الخارجية الإيرانية، التي استدعته للشكوى من الحادث، مسؤولة عن الإعلان عن أي خطوة لطرد روب ماكاير، الذي ظل في المنصب منذ عام 2018.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن لندن لم تتلق أي إخطار رسمي بأن ماكير سيتم طرده، مضيفًا أن أي إجراء من هذا القبيل سيكون مؤسفًا.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيل للصحفيين عند سؤاله عن المبعوث البريطاني، بناءً على اللوائح الدولية، فإن السفير البريطاني في إيران عنصر غير مرغوب فيه، حيث تم نقل تصريحاته على التلفزيون الحكومي.

وفي تصريحات نقلها موقع "إصلاحات" الإخباري، قال رجل الدين الإيراني المتشدد آية الله أحمد علم الله، إن طرد السفير سيكون "أفضل شيء يمكن أن يحدث له" لأن المؤيدين الموالين لجنرال قتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار سوف "يغيرونه إلى قطع صغيرة".

كما إعتبر علم الله هو زعيم صلاة الجمعة في مدينة مشهد الشيعية المقدسة.

وتم اعتقال ماكير لفترة وجيزة يوم السبت الماضي، والذي قال مسؤولون إيرانيون، إنه حضر مظاهرة غير قانونية وقعت وسط غضب شعبي بسبب اعتراف إيران المتأخر بأن جيشها أسقط طائرة ركاب.

وقال السفير، إنه حضر وقفة احتجاجية لضحايا الحادث.

وأوضحت لندن، إن اعتقاله كان انتهاكًا للاتفاقيات الدبلوماسية.
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الكلمات المفتاحية

طهران بريطانيا ايران المملكة المتحدة القضاء الإيراني

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