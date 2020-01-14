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محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وطنطا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:29 م
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محمود_عاشور
محمود_عاشور
سارة سالم
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أعلنت لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم ، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

حيث سيقوم بتحكيم اللقاء محمود عاشور ، ويعاونه كل من تحسين ابو السادات مساعد أول ، وايمن العقاد مساعد ثاني ، بينما محمد فاروق حكم رابع ، ويراقب المباراة محمد علي محمود.

وأعلن طنطا عن قائمة الفريق والتي ضمت علي فرج ، اسلام طارق ، محمود مسعود ، سليمان عبد ربه ، محمد العشري ، محمد الشازلي ، احمد الالفي ، احمد سالم صافي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، ايهاب سمير ، تاديو لوانجا ، عبد الرحمن الدح ، هشام شعبان ، محمد ماجد اونش


يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الأهلي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز ، في مباراة ستقام بينهم علي ملعب القاهرة ، غدا الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساءا.
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