مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة توتنهام ضد ميدلسبره beIN Sports

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة الإنتر ضد كالياري في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:









مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم بمواجهة نابولي ضد بيروجيا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.









لاتسيو ضد كريمونيسي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:00 مساء بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.









الإنتر ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.









مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ16"

توتنهام ضد ميدلسبره، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:05 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:05 مساء بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



