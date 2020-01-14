علماء المناخ حذروا من خطورة إستمرار حرائق أستراليا الضخمة

حذر العلماء من أن حرائق الغابات التي تعصف بأستراليا قد وفرت نوعًا من أنواع الظروف التي قد تصبح طبيعية، ما لم يتحرك العالم بسرعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.



وعلى الرغم من أن الحكومة الأسترالية وأجزاء من وسائل الإعلام لديها قد حاولت التقليل من دور التغير المناخي من صنع الإنسان في جعل البلاد أكثر عرضة للحرائق البرية، إلا أن مراجعة 57 ورقة علمية نشرت منذ عام 2013 اقترحت روابط واضحة.



وقال ريتشارد بيتس، رئيس أبحاث آثار المناخ في مركز ميتلي هادلي في بريطانيا، الذي شارك في تأليف المراجع، في مؤتمر صحفي في لندن لن نعكس تغير المناخ في أي جدول زمني يمكن تصوره، إن الظروف التي تحدث الآن، لن تختفي.



ووجدت المراجعة أن تغير المناخ قد أدى إلى زيادة في تواتر وشدة ما يسميه العلماء "طقس النار" - الفترات التي ترتفع فيها مخاطر نشوب الحرائق بسبب مزيج من درجات الحرارة المرتفع، وانخفاض الرطوبة، وانخفاض هطول الأمطار والرياح القوية.



وكما وجدت المراجعة، أن التأثيرات لم تتم ملاحظتها في أستراليا فحسب، بل من غرب الولايات المتحدة وكندا إلى جنوب أوروبا والدول الاسكندنافية والأمازون وسيبيريا.



وعلى الصعيد العالمي، تطول فصول الطقس المتعلقة بالحرائق في حوالي 25٪ من سطح الأرض النباتي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا في متوسط طول موسم طقس الحريق، وفقًا للبيانات الرصدية.



وقال بيتس، إن أستراليا معرضة بشكل خاص للحرائق لأن مساحة أرضها ارتفعت بأكثر من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 1 درجة مئوية منذ ما قبل الصناعة.



وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن الزيادة في درجات الحرارة العالمية قد تصل إلى 3-5 درجات مئوية هذا القرن - أكثر من ثلاثة أضعاف الحدود المتفق عليها في اتفاقية باريس المناخية لعام 2015 - إذا لم يتم فعل شيء لوقف ارتفاع الانبعاثات.



وأضاف بيتس، أن درجات الحرارة في أستراليا شديدة في الوقت الحالي، لكنها ما نتوقع حدوثه في المتوسط في عالم من ثلاث درجات من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث إنها تجلب لك ما يعنيه تغير المناخ.



كما تم إجراء المراجعة باستخدام https:sciencebrief.org، وهي منصة بحث جديدة عبر الإنترنت أنشأتها جامعة إيست أنجليا البريطانية ومركز تيندال لأبحاث تغير المناخ.



وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا في حرائق أستراليا التي دمرت 2000 منزل ودمرت 11.2 مليون هكتار (27.7 مليون فدان)، أي ما يقرب من نصف مساحة المملكة المتحدة.



وبعد أسابيع من الانتقادات بشأن تعامله مع الأزمة، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إنه سيقترح إجراء تحقيق رفيع المستوى في الكارثة، بما في ذلك تأثير تغير المناخ.

