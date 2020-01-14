"الصدر" يدعو لتظاهرة مليونية سلمية بالعراق

دعا

زعيم التيار الصدري في العراق،

مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، لتظاهرة مليونية سلمية منددة بالوجود الأمريكي في العراق.

ودعا الصدر في وقت سابق، إلى تشكيل المقاومة الدولية، لمواجهة القوات الأمريكية في البلاد، بعد أزمة مقتل سليماني والمهندس، وهو ما أنعش قادة الميليشيات المسلحة، بعودة الصدر إلى حضنهم.

لكن المحلل السياسي وائل الشمري رأى أن ”الصدر معروف بتغيير تحالفاته بشكل سريع، وأن التقارب الحاصل مع الفصائل المسلحة يفرضه الوقت الراهن، حيث تواجه واشنطن ثورة غضب شعبية في الشارع العراقي، وخاصة الشيعي، إثر الأزمة الأخيرة، فلا يمكن للصدر الانعزال عن ذلك، وترك قادة الفصائل المسلحة، في الواجهة الشعبية، ويتحدثون عن إخراج القوات الأمريكية، وهو سيكون نصرا فيما لو حصل لاحقا“.

ودخل الصدر في سجالات حادة مع قادة الميليشيات، منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية قبل ثلاثة أشهر، حيث تعرض آلاف المتظاهرين إلى القتل والاختطاف والتعذيب على يد مجموعات مسلحة، تنتمي إلى الحشد الشعبي، وتحديدا كتائب حزب الله، التي كان يتزعمها المهندس، حيث واجهت اتهامات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وتحالف الصدر سابقا مع زعيم تحالف الفتح المقرب من إيران هادي العامري، لكنه فض التحالف لاحقا، وسرعان ما عاد الصدر إلى العامري والفصائل المسلحة الأخرى، للاتفاق على جملة من الملفات تتعلق بالتعاطي مع الأزمة الراهنة، وهو ما اعتبر تناقضا في قرارات الزعيم الشاب الذي يحظى بشعبية واسعة داخل الأوساط الشيعية.



