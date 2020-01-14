الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمي بالقاهرة 24 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك شبورة مائية صباحًا علي شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب علي بعض المناطق، والطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويصل لحد الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



وأوضح البيان، أن هناك فرص لتساقط أمطار على غرب البلاد غدًا، والرياح أغلبها غربية إلي جنوبية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 24 درجة والصغري 11، والإسكندرية العظمي 21 والصغري 11 درجات، ومطروح العظمي 19 درجة والصغري 10 درجة، وسوهاج العظمي 26 درجة والصغري 08 درجات، وقنا العظمي 27 درجة والصغري 08 درجات، وأسوان العظمي 29 درجة والصغري 12 درجات، وسانت كاترين العظمي 18 درجة والصغري 06 درجة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

