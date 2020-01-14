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استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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تابع فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي مدير الفريق بمشاركة حي السويس أعمال الإزالة على تعديات على أرض أملاك دولة عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة أرض اللاجون على مساحة 250 فدان، وتم استرداد الأراضى والتحفظ عليها.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل حي السويس برئاسة أمل ابراهيم رئيس الحي والمهندسة فاتن عبدالغني مدير الادارات الهندسية بالحي.

حضر أعمال الازالة كلا من العقيد شريف السرس قائد شرطة المرافق وقوة من المرافق والفنيين وادارة التنظيم بالحي.
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
استرداد 250 فدان تعدي على أملاك الدولة بالسويس (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر فدان السويس اخبار

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