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ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا اليوم مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستعراض آليات وجدوى عمل المراكز التكنولوجية في توفير الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى الربط بين الفروع والاطراف والمراكز الرئيسية للمديريات والمراكز والأحياء لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن كل مواطن يطلب خدمة يتوجه لاحد المراكز التكنولوجية لقضائها من خلال المعلومات المتوفرة على الشبكة.

وطالب محافظ الدقهلية مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد عدد النقاط الفعلية المقترحة لتوصيل الخدمة إليها لترشيد الإنفاق العام على المشروع.
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
ننشر تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الدقهلية اخبار اجتماع

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