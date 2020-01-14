أهالي سفاجا تطالب محافظ البحر الأحمر ببدء إنشاء النادي الاجتماعي

رغم أنها تطل على سواحل البحر الأحمر، ولكن لم يكتمل حلم أهالي مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، من إنشاء نادى اجتماعى لاهالى المدينة من رغم وضع حجر الأساس له منذ عام مضى خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومى.



وبدأت مناشدات الأهالي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلى محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة سفاجا، بسرعة البدء في تنفيذ إنشاء النادي الإجتماعي لأهالي المدينة، وذلك لمرور عام على وضع حجر الأساس لمشروع النادي الاجتماعي بمدينة سفاجا في العيد القومي للمحافظة الماضي ولم يتم حتي الآن.





فيما أكد محمد جمال أحد أهالي المدينة، أن حلم أهالي وشباب المدينة يتوقف عندما مرت سنة دون البدء في المشروع من رغم وضع حجر الأساس له في العيد القومي للمحافظة العام الماضي.



وناشد أهالي المدينة محافظ البحر الأحمر، ورئيس مجلس مدينة سفاجا الدكتورة هدي المغربي، فى بدء تزليل أى معوقات تعوق بناء النادي الاجتماعي بمدينة سفاجا الذى يخدم شريحة كبيرة ويكون متنفس حقيقى آمن لاهالى المدينة وذويهم.