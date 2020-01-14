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الدفاع بـ"حرق كفر حكيم": الحكم الغيابي لا يخص موكلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:53 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وكما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم حسام السيد زهران، الذي أكد أن موكله ليس هو المعني بالاتهام، والحُكم الغيابي الصادر.

ودفعت المرافعة، بعدم قبول الدعوى لإقامها على غير ذي صفة، وذلك لكون المتهم الماثل بجلسة اليوم ليس هو المعني بالاتهام، ودفع بعدم جدية التحريات بشأن تصحيح اسم المتهم كونها تحريات وصفها بالمكتبية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: عبدالرؤف نجم عبدالوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي.

كما حضر طارق ابراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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حوادث الفجر حرق كنيسة كفر حكيم اخبار الحوادث

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