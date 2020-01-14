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رئيس الوزراء يلتقي مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:52 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
معتز الجمل
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي الدكتور سامح وهبة، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. 

وأشار وهبة، خلال اللقاء، إلى برامج التسجيل العقاري التي ساهم البنك الدولى في تنفيذها وتمويلها في عدة دول، علاوة على إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة، الأمر الذي أدى لتحسين مؤشرات تلك الدول وتعزيز التنمية بوجه عام.

وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والعائد الإيجابي من عملية تسجيل على النشاط الاقتصادي وتنشيط سوق التمويل العقاري، كما أشار إلى أن اهتمام الحكومة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي وكلف وزيرة التعاون الدولي بتنسيق طلب الحصول على خبرة البنك الدولي.

وطالب مدبولي، بمراعاة خصائص الحالة المصرية في صياغة البرنامج الجديد وأن يشمل البدائل والحلول الواقعية للتعامل مع كافة التحديات، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح لتيسير عملية التسجيل، إلى أن يتم الانتهاء منها في وقت زمني قصير بجانب الاستفادة من جميع الخبرات والموارد البشرية بالجامعات المصرية. 

وفي سياق آخر، أشار إلى المنظومة الجديدة وتفعيل حجز الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية بالإضافة إلى خريطة توزيع الأراضي الصناعية بوضع معايير واضحة وشفافة للتخصيص، كما تشمل البوابة معلومات كاملة حول خدمات جوار الأراضي المتاحة.
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