جورج سيدهم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور له

ظهر الفنان القدير جورج سيدهم، فى أحدث صورة فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة، وكانت الصورة تجمعه مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب لتهنئته بالعام الجديد .





ونشر المستشار أمير رمزى شقيق الفنان هاني رمزي، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".





تعليقات رواد السوشيال ميديا على الصورة





حققت الصورة انتشارا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا وتعددت التعليقات الإيجابية على الصورة في إشادة كبيرة بالفنان ومشواره الفني، وكان من بين التعليقات "وحشتنا يا أستاذ جورج"، "والله زمان يا نجم"، و "كل سنة وانت طيب يا أستاذ جورج يا جميل".





مفاجأة فنية لجورج سيدهم





كشفت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الكبير جورج سيدهم،عبر حسابها بموقع "فيس بوك" عن قرب الإعلان عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.





حيث كتبت "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير".





كما وجهت الشكر للفنان سمير غانم الذي رافق زوجها في الكثير من محطاته الفنية وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز قائلة" وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".





آخر ظهور فني لجورج سيدهم





ظهر الفنان جورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الرمضانية، وشاركت في الإعلان الفنان سمير غانم والفنانة شيرين.





ليجمع معا أبطال مسرحية المتزوجون بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وكذلك في ديكور مثل ديكور المسرحية تم إعداده، وذلك من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.





كما ظهر في الإعلان جورج سيدهم مع سمير غانم وصورة رمزية للراحل الفنان الضيف أحمد، في إشارة لفرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها ثلاثتهم.





لكن بعد ذلك الإعلان عاد جورج سيدهم الاختفاء ثانية حتى اعادته بقوة ليكون تريند تلك الصورة مع الفنان هاني رمزي وأشقاءه.





حيث تجمعهم علاقة وطيدة بأسرة الفنان جورج سيدهم الذي ظهر في الصورة جالسا على كرسيه وساقيه مغطاة لكن ابتسامته المعهودة لم تفارقه.





عيد ميلاد الفنان جورج سيدهم





واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وحضر الاحتفال مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي.





وكان جورج سيدهم، وجه رسالة إلى جمهوره، في يوم ميلاده، على الهواء مباشرة مرددا: "وحشتوني أوي.. أنا بحبكم".





الجدير بالذكر أن الفنان الكبير جورج سيدهم كان أصيب بجلطة منذ فترة، مما أدى عدم قدرته على المشي.





السيرة الذاتية





ولد الفنان جورج سيدهم في جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1961، بعد لقائه بسميرغانم والضيف أحمد أنشأ الثلاثة فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون.





بذخ نجمهم في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، وشارك الثلاثي خفيف الظل في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.





تميز جورج سيدهم في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وقدم أعمال في السينما والدراما والمسرح ليصل رصيده الفني إلى 22 مسلسلا، وأكثر من 60 فيلما، وأكثر من 20 مسرحية، بالإضافة إلى عشرات السهرات التليفزيونية حتى أصيب بمرض أقعده عن التمثيل.





وصرح بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن الفنان جورج سيدهم أن "حالته الصحية مستقرة، وذهنه حاضر وذاكرته قوية، وما زال يمتلك روح الدعابة وحس الفكاهة التي يمتاز بها، ولكنه ما زال يعاني من آثار الجلطة الذي أصيب بها منذ سنوات".



