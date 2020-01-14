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بالفيديو.. أنشطة قتالية للجيشين الثاني والثالث ضمن "قادر 2020"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يستعرض تنفيذ الجيشين الثاني والثالث عددًا من الأنشطة القتالية ضمن المناورة "قادر 2020".

وأوضح الفيديو أنه في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة قادر "2020" نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددًا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددًا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين علي طول المجري الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

وكما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء، مع الاستمرار في تأمين المجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.

وفي إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي تضمنت اصطفافًا للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجي لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعًا تكتيكيًا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدي ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

ورفعت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية، درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ونفذت عناصر من الدفاع الجوي العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات علي كافة الاتجاهات.

وتأتي المناورة "قادر 2020" في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.
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