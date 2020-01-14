النيابة تحقق في واقعة نشوب حريق شقة بالطالبية

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.







تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت المباحث بالتحريات حول الواقعة.

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، فيما انتدبت المعمل الجنائي لفحص الحريق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.