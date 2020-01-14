الخارجية الألمانية: توجيه الدعوة لحفتر والسراج لحضور مؤتمر برلين

وجهت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الدعوة لقائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج لحضور مؤتمر برلين، وفقًا للعربية.

وكانت السلطات الألمانية، تعتزم التخطيط لعقد قمة حول ليبيا تضم طرفي النزاع ودولا أخرى في برلين يوم 19 يناير المقبل.

وبدأت السلطات الألمانية، في التحضيرات لهذا المؤتمر، مؤكدة أن سيعقد بالعاصمة برلين في يناير.

وستشارك عشر دول على الأقل هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات، في هذا المؤتمر.

وتخشى الدول الأوروبية من تدويل النزاع الليبي وتفاقمه، خصوصاً مع وصول عسكريين أتراك إلى البلاد، وفي ظل الاشتباه بوجود مرتزقة روس فيها، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة، خصوصاً المتطرفة منها، مع مهربين للأسلحة والمهاجرين.