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الأرصاد: غدًا طقس دافئ على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:05 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استقرار ملحوظ فى حالة الطقس غدا الأربعاء 15-1-2020 على كافة الأنحاء، مع ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات على القاهرة الكبرى، لتسجل العظمى 24 درجة.

تحذير من الشبورة

حذرت هيئة الأرصاد أن طقس غدا الاربعاء سيشهد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون  كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

قواعد الأمان للقيادة خلال الشبورة

يجب على السائقين أتباع معايير السلامة خلال القيادة في وقت الشبورة فمن المهم استخدام مساحات الزجاج،  حتى لا يتراكم بخار الماء على الزجاج من الخارج ويصعب معه رؤية الطريق، عليك بإستخدام تقنية مزيل الشبورة إذا كانت موجودة في سيارتك.

كما ينصح بالابتعاد عن القيادة في حالة اذا كانت السيارة بها مواد قابلة للاشتعال، مع الإلتزام بسرعة منخفضة في السير وترك مسافة امان كافية بين السيارة والسيارة التي أمامها، والإلتزام بالحارة الوسطى لتجنب الاصطدام بالسيارات الواقعة على الجوانب.

طقس دافئ نهارا بارد ليلا

وسيسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وسيشهد وسط سيناء وشمال الصعيد ﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت.

نشاط الرياح وحالة الامواج

ستكون اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨوﺑﻴﺔ شرﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘدﻟﺔ، وأوضحت الأرصاد أن الرياح معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، غدا، فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

فيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 15-1-2020
القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة
مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة
سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجة
قنا العظمى 27 درجة والصغرى 8 درجة
أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة
سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة


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