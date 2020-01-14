رئيس البنك الأهلي: نشارك في سوق التأمين برأس مال 150 مليون جنيه





قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، إن البنك يتوسع في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية ليصبح بنك استثماري متكامل.





وأضاف "عكاشة" أن البنك كان لديه خطة منذ 5 سنوات في أن يكون بنك استثماري متكامل، ولتنفيذ تلك الخطة كان لابد من الاستحواذ على أحد شركات السمسرة وهو ما تحقق من استحواذ الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك علي شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مؤخرًا، هذا بجانب شركاته في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري، وشركة الأهلي للصرافة التي وصل عدد فروعها إلى32 فرع.





وتابع رئيس البنك، أن التوسع في تقديم الخدمات المالية غير مصرفية شمل دخول البنك سوق التأمين لذلك اشترك مع بنك مصر والشركة القابضة للتأمين في تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي برأسمال 150 مليون جنيه يستحوذ على حصة منهم بنسبة 24%.



