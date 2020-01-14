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اتحاد الشغل التونسي مهاجمًا أردوغان: بلادنا أكبر أي محاور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:07 م
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نور الدين الطبوبي
نور الدين الطبوبي
وكالات
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اعتبر أمين عام اتحاد الشغل بتونس نور الدين الطبوبي، أن المال الفاسد حوّل ما حققته البلاد من حرية الى أداة لتشويه المخالفين والتغطية على المهربين والفارّين من العدالة.

 

وهاجم  الطبوبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 بساحة محمد علي، الحرب الأهلية في ليبيا قائلًا: "تونس أكبر من أردوغان وأكبر من أي محاور".

 

وقال الطبوبي: "التي يتقاتل فيها الإخوة، وترتع فيها الميلشيات والدواعش وأُمراء الحرب، وتقود فيها المخابرات الأجنبية حربا بالوكالة للاستفراد بالسيطرة على مقدّراته وثرواته وخاصة منها النفطية والغازية".

 

وأضاف أن الاتحاد، رفض  أن تتورّط تونس في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، كما بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدقُّ طُبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها على حساب الشعب الليبي في تحدٍّ سافرٍ للأعراف والقوانين الدولية.

 

وطالب الطبوبي، برفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس إلى ممرّ للأسلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب الليبي أو معبرا للدواعش نحو ليبيا الشقيقة أو ملاذا لهم، حسب تعبيره.

 

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الكلمات المفتاحية

نور الدين الطبوبي محاور تونس اردوغان أمين عام اتحاد الشغل

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