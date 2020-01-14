خاص بالفيديو- محمد جودة: أحداث سياسية "حبستنا" في كينيا.. هذا رأيي في تصرف صلاح وبلال يتفوق على مصطفى محمد "امام المرمى"

تحدث محمد جودة نجم الاهلي السابق عن ذكرى لن ينساها مع الاهلي، وخطوته المقبلة، والافضل في مصر، ورأيه في تصرف صلاح الاخير، وذلك في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، حيث جاء الحوار على النحو التالي.





- اين انت الان ؟





كنت مدربا لطلائع الجيش في اخر خمسة سنوات، وحتى موسم 2019، ورحلت بقدوم المدرب الاجنبي.





- وماهي خطوتك المقبلة ؟





افكر في خوض تجربة التدريب في القسم الثاني كمدير فني، المدربين الكبار بدأوا كذلك.





- احكي لنا موقف مع الاهلي لن تنساه ؟





وقت احداث 11 سبتمبر، كنا عائدين من كينيا في نفس وقت التفجير، فعادت الطائرة بنا الى كينيا، لصعوبة الطيران في ذلك الوقت، وبقينا ف كينيا قرابة الاسبوعين لا نستطيع العودة لمصر.





- قرار ندمت عليه ؟





الرحيل عن الاهلي، حيث تمسك بي الفريق ولكن في ذلك الوقت وكيل اعمالي تحدث معي كثيرا حتى اقنعني بالاحتراف، واذا عاد بي الزمن لن اكرر ذلك التصرف.





- كيف رأيت تصرف صلاح الاخير بعدم حضور حفلة الافضل في مصر ؟





لا استطيع الحكم الا اذا سمعت منه ايضا، ولكن على كل حال الامر كان سوف يفرق كثيرا معنا اذا كان حضر، ولكن في النهاية من المؤكد انه له اسبابه التي منعته من الحضور.





- اختر لنا افضل لاعب حالي في مصر ؟





قفشة يصنع الفارق مع الاهلي، واحمد سامي يسير بشكل جيد مع الجيش، وايضا مصطفى محمد من الزمالك





- كيف رأيت تصريحات احمد بلال عن مصطفى محمد ؟





مع كامل احترامي ولكن اذا كان مصطفى محمد ليس المهاجم الاول، من سيكون كذلك ؟





- سؤالي الاخير .. من الافضل كمهاجم .. بلال ام مصطفى محمد ؟





بلال مهاجم رائع وكان محظوظا بانه تواجد مع الجيل الذهبي، مصطفى محمد مهاجم قوي للغاية ويمتاز بالقوة وبالمساندة الدفاعية ولكن بلال اقوى في منطقة الجزاء من الناحية التهديفيه.