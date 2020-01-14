زوجة سارق نانسي عجرم: "وحتى لو سرقها شو بده ينقص عليها"

دشن محبي المطربة اللبنانية الشابة نانسي عجرم، هاشتاج "كلنا حدك نانسي" عبر موقع التغريدات تويتر، لدعم المطربة في مصابها الأخير بعد تورط زوجها في قتل سارق منزلها دفاعا عن النفس.

وتداول محبي نانسي فيديو مقتطع من برنامج مع طوني خليفة على قناة الجديد اللبنانية، من حديث زوجة القتيل والتي نفت فيه قيام زوجها بسرقة المنزل، معتبرة أنه في حال كان زوجها أقدم على السرقة فما الذي سينقص نانسي.

واعتبر المغردون أن حديث زوجة القتيلة ينم عن جهل كبير وحقد دفين على ثروة الفنانة.

وكانت نانسي عجرم تعرضت لمحاولة سرقة في منزلها، ما دفع زوجها لقتل السارق دفاعا عن النفس، ومنذ وقوع الحادثة اختلفت الأقاويل بين مؤيد ومعارض لما أقدم عليه فادي زوج نانسي، والجميع بانتظار ما ستؤل له التحقيقات.