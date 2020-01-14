وزيرة التضامن السابقة: أنا زمالكاوية





وأضافت ، خلال حوارهما ببرنامج "صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية "dmc"، أن صديقتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، كروية حتى النخاع.





ومن ناحيتها قالت غادة والي، إنه دائمًا ما تتوجه بصحبة الدكتورة نبيلة مكرم؛ لمتابعة جميع المباريات للمنتخب المصري، معقبة: "في اللحظات الحاسمة ألاقي نبيلة تسأل أسئلة عن ما يحدث، بروح معها المباريات واقعد حد في النص يجاوب على أسئلتها".



وتابعت أنها تشجع نادي الزمالك، معقبة: "مش بزعل لما نخسر الرياضة مكسب وخسارة، بزعل لما مش بنلعب حلو، بيهمني الاجتهاد نعمل اللي علينا ولو تهزمنا يبقى خارج عن أيدينا، أنا زمالكاوية في مصر، لكني بشجع أي فريق مصري بيلعب خارج مصر، حتى بقينا نحب ليفربول علشان محمد صلاح".



قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها لا تفهم شيئًا عن لعبة كرة القدم، ولكنها تشجع نادي الزمالك؛ لكون زوجها زمالكاوي.