وزير السياحة والآثار: إحياء مسار العائلة المقدسة مشروع قومي

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قوميًا، تولي الوزارة له اهتمامًا آثريا وسياحيًا كبيرًا حيث إنه من المنتجات السياحية التي تنفرد بها مصر والذي يتم الترويج له عالميًا.



جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي عقدته وزارة السياحة والآثار في المتحف القبطي مساء أمس احتفاءً بوفد وفد كنسى رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا، والذي جاء إلى مصر بدعوة من الوزارة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث أقام الوزير لهم مأدبة عشاء على أنغام الموسيقى الكلاسيكية.



وأعرب الوزير عن حرصه بأن تكون أولى زيارته خلال هذا العام لنقاط رحلة العائلة المقدسة، لافتا إلى أنه تفقد بداية الشهر الجاري أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء لتأكد من رفع كفاءة الخدمات السياحية بها، بالإضافة إلى زيارة الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.



وأشار، إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي وتسجيل أديرة وادي النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمي المادي.



وحضر الاحتفال غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة القبطية، إلى جانب بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص.



الجدير بالذكر أن وفد الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا جاء برفقة عدد من الإعلاميين الفرنسيين لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر من السوق الفرنسي.



ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة، منها تل بسطا بالشرقية، ووادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوي والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، ومنطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، وكنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ومناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان، وكنيسة المعادي، ودير المحرق الذي به أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده.