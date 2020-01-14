ضبط عاطل حرض كلبه لعقر مدرس في الشرقية





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى بلبيس المركزي "هشام. س. ح" مدرس بالتعليم الفني مصاب بخدوش بعدما عقره كلب أثناء توجهه لمباشرة عمله في مراقبة أعمال الامتحانات بمدرسة الصنايع للبنات متابعة عمله في أعمال المراقبة على الامتحانات.وأوضح مصدر أمني إلى "الفجر"، أنه أثناء تجمع بعض الشباب أمام مدرسة الثانوية في بلببس، حاول مدرس إبعادهم عن محيط المدرسة بعد قيامهم بمضايقة الطالبات، وكان أحدهم يصطحب كلبًا فأطلق الكلب من يده فعقر المدرس وأصابه بخدوش في يده اليمنى.وأضاف أنه تم ضبط صاحب الكلب ويدعى "محمود. ح. ز" 20 عاما مقيم بسعدون التابعة لمركز بلبيس.