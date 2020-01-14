Advertisements
Advertisements
Advertisements

سائق يطلق النار على مسئول موقف سيارات بالجيزة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أنهى سائق حياة مسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض الأخير تحميل السيارة ملكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفى بموقف العياط القبلي، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن "رشدي.غ"، سائق سيارة ميكروباص، كان يريد تحميل الميكروباص خاصته، قبل دوره المقرر بالموقف، ما رفضه "حسين.م"، المسئول عن تحميل الميكروباصات بالموقف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها السائق طلق خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأخير التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

منذ 42 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

منذ ساعة الا ربع

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

01:58 م

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

11:31 ص

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status