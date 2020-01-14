ارتفاع المؤشر العام لسوق البحرين المالى بنسبة 1.17%

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1620.36 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار والبنوك التجارية والخدمات.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.68%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.57% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.09%، شركة ناس بنسبة 1.12%.



