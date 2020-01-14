قرار مهم لرئيس جمعية الحج المسيحي الفرنسية بخصوص مسار العائلة المقدسة

قال الأب چاكي مارسيل رئيس الوفد ورئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، إنه في غاية السعادة بالدعوة التي تلقتها الجمعية من وزارة السياحة والآثار، لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى زيارتهم لبعض المناطق السياحية والآثرية الفريدة بها.



وأعرب الأب مارسيل عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة، وأن الجمعية ستقوم بالترويج لهذا المسار من خلال دراسة إمكانية وضعه على خريطة البرامج السياحية التى تنظمها الجمعية.



جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي عقدته وزارة السياحة والآثار في المتحف القبطي مساء أمس احتفاءً بوفد وفد كنسى رفيع المستوى الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا والذي جاء إلى مصر بدعوة من الوزارة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث أقام الوزير لهم مأدبة عشاء علي أنغام الموسيقي الكلاسيكية.



وحضر الاحتفال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة القبطية، إلى جانب بعض ممثلى القطاع السياحي الخاص.