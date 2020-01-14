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سوريا تطالب تركيا باحترام سيادتها واستقلال أراضيها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:35 م
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آليات عسكرية تركية
آليات عسكرية تركية
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دعت السلطات السورية، تركيا بالالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

 

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، طالب رئيس مكتب الأمن الوطني باللواء علي مملوك، في اجتماع ثلاثي (سوري روسي تركي) في موسكو، أمس الإثنين، تركيا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ 2018-9-17 وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة.

 

وشدد اللواء مملوك، على الحرب ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة.

 

وكانت تركيا، قد سيطرت على العديد من المناطق في شمال شرق سوريا من خلال عدة عمليات درع الفرات (في شهر يوليو (تموز) 2017 وغصن الزيتون (في يناير (كانون الثاني) عام 2018 ونبع السلام (أطلقتها داخل الأراضي السورية بزعم مكافحة الإرهاب في المنطقة".

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا آليات عسكرية تركية

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